Полицейские провели по городу чернокожего на веревке и извинились

Полиция города Гэлвстон в американском штате Техас принесла извинения после того, как двое ее конных офицеров провели по городу задержанного чернокожего на привязи, сообщает Yahoo News.

Фотография двух стражей порядка в широкополых шляпах, ведущих по улице афроамериканца на веревке, привязанной к надетым на него наручникам, вызвала негодование у пользователей социальных сетей. Многие указали на то, что похожим образом водили рабов во времена рабства.

Поступок полицейских объяснили тем, что они решили не ждать служебный транспорт, чтобы отвезти арестанта в участок. Шеф местной полиции Вернон Хейл подчеркнул, что такая техника значится в руководствах, но его подчиненные приняли неправильное решение и впредь такого не допустят.

Сообщается, что 43-летний подозреваемый был задержан за вторжение. Его отпустили под залог.

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