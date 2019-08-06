Зеленский и Джонсон поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а также поблагодарил британское правительство за «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины» и помощь с реформами и обороной.

Помимо этого, политики обсудили перспективы развития отношений двух стран, в частности, после выхода Великобритании из Евросоюза.

В июле стало известно, что встреча Бориса Джонсона и Владимира Зеленского пройдет после Brexit. Уже в ноябре украинские дипломаты начнут активную работу по организации двустороннего саммита.

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