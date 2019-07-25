Киев разрешил Лондону спокойно провести Brexit

Встреча новоизбранного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского пройдет после Brexit. С таким заявлением в эфире украинского «Радио Свобода» выступила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Так, посол отметила, что Киев «дает время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября», однако после этой даты украинские дипломаты начнут активную работу по организации двустороннего саммита. По ее словам, Киев будет продолжать реализовывать политику, направленную на сохранение и укрепление союзнических отношений с Лондоном.

Галибаренко также рассказала, что украинской дипломатии постоянно приходится бороться с «комплексом усталости» западных политиков от Украины. «Но мы все равно продолжаем продвигать украинскую повестку дня. Мы не будем сбавлять обороты», — пообещала она.

Посол также отметила, что Украина для Бориса Джонсона — «не чужая страна», поэтому Киев всегда может рассчитывать на его поддержку.

Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании 24 июля. Королева Елизавета II поручила ему сформировать кабмин.

23 июля Джонсона выбрали новым главой Консервативной партии и, соответственно, главой правительства. В гонке за пост он обошел главу МИД Великобритании Джереми Ханта. После победы политик заявил, что намерен зарядить страну энергией и объединить ее, а также провести Brexit.

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