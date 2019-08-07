Сельские школы в России сделают спортивнее

В сельских школах Якутии оборудуют спортзалы благодаря национальному проекту «Образование». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки республики.

На оснащение спортзалов в сельских школах выделено более 25 миллионов рублей из федерального бюджета и более 2,2 миллионов из бюджета региона. На эти деньги планируется развить 19 школьных спортклубов и оснастить спортивным инвентарем открытые плоскостные сооружения в сельской местности. Также будет проведен капитальный ремонт уже имеющихся спортивных классов.

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В средней школе №2 села Намцыи агентству рассказали, что за время существования спортзала школьная команда по волейболу стала одной из лучших в селе, но спортзал давно обветшал. «Зимой стало невозможно учиться, температурный режим не отвечает санитарным требованиям. Уверены, что после ремонта дети будут заниматься в теплом и светлом спортзале», — рассказали агентству в администрации учебного заведения.

Ремонтные работы в спортивных классах будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Образование» и включенного в него федерального проекта «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиардов рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11 классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

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