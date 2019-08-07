Минтруд похвастался поддержкой российских детей

Минтруд прокомментировал данные Росстата о детской бедности в России. В ведомстве сообщили, что объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос с 2018 года, передает Rambler News Service.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — прокомментировали в Минтруде.

Там, в частности, напомнили, что с 1 января 2018 года для семей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и рождением второго.

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Кроме того, с 2018 года семьи с невысокими доходами смогут получать ежемесячную денежную выплату в размере величины регионального прожиточного минимума в случае рождения третьего или последующих детей.

В ведомстве указали, что в 2019 году в ряде регионов проходит пилотный проект по снижению уровня бедности. Также запланированы программные действия в рамках нацпроектов и другие мероприятия.

Ранее 7 августа принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в России 26 процентов детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

При этом отмечалось, что это самая актуальная статистика по уровню детской бедности в стране. Доля детей, живущих за чертой бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.

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