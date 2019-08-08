Пожилой канадец случайно позвонил в полицию и попал под статью

Полиция Канады нашла незаконно хранящееся огнестрельное оружие у случайно позвонившего к ним 73-летнего канадца. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что мужчина хотел позвонить в службу 411 для получения информации, однако случайно позвонил в службы спасения 911. После этого к нему приехала полиция, чтобы убедиться, что у него все в порядке. Отмечается, что в доме в провинции Новая Шотландия было обнаружено 94 экземпляра длинноствольного оружия и шесть пистолетов.

Правоохранительные органы предъявили претензии к неверному хранению огнестрельного оружия, владение которым в Канаде разрешено. Полиция изъяла незаконно хранящийся арсенал и арестовала мужчину. Вскоре его отпустили до судебного разбирательства в октябре.

В июне сообщалось, что в Нидерландах случайно обнаружили одну из крупнейших в истории страны нарколабораторий. Местные жители утром решили убрать обломки и во время работы почувствовали странный запах.

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