Женщина-полицейский случайно превратилась в кошку во время доклада об убийстве

Полиция Канады запустила прямую видеотрансляцию пресс-конференции по поводу расследования убийства молодой пары, случайно наложив на докладчика «кошачий» фильтр, сообщает Daily Hive.

19 июля представитель королевской конной полиции Канады, сержант Жанель Шойе (Janelle Shoihet) выступила с комментарием по делу. Она попросила обратиться к ним всех, кто видел фургон убитой пары.

В это же время на трансляции пресс-конференции в Facebook у Шойе появились кошачьи уши на голове, а также кошачий нос и усы на лице. Канадская полиция заметила использование фильтра и перезапустила трансляцию уже без него.

Сержант позднее извинилась за произошедшее. В Twitter-аккаунте полиции было указано, что «кошачий» фильтр стоял в соцсети по умолчанию.

По данным полицейских страны, 23-летний австралиец Лукас Фаулер (Lucas Fowler) и 24-летняя американка Чинна Дииз (Chynna Deese) были убиты при подозрительных обстоятельствах. Их тела нашли у автомобиля на дороге в провинции Британская Колумбия.

Ранее похожий случай со случайно включившимся фильтром произошел в Пакистане. Тогда пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. На лица чиновников также были наложены кошачьи фильтры, из-за чего у них появились уши и усы.

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