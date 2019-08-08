Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Младенец находился в машине, перевернувшейся в результате аварии. Артист попытался пролезть внутрь через разбитое окно, однако ему не удалось отстегнуть ремень безопасности. На помощь пришла другая свидетельница происшествия, которая помогла вытащить ребенка.

Позднее Трехо пояснил, что ребенок выжил лишь благодаря автокреслу. «Все хорошее со мной всегда происходило в результате помощи другим», — добавил актер.

В отделе пожарной охраны Лос-Анджелеса рассказали, что три человека после аварии были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Осенью прошлого года Дэнни Трехо посетил фестиваль Comic Con Russia в Москве. Там он рассказал, что согласился бы сыграть роль Кощея Бессмертного, а также выразил готовность открыть ресторан тако в российской столице.

Дэнни Трехо получил известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса. В их числе — хоррор-трилогия «От заката до рассвета», приключенческая серия «Дети шпионов», а также «Мачете». За свою карьеру он исполнил более 200 ролей, благодаря которым за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.

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