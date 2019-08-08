Ученые разработали новый способ определения боли у мышей

Нейробиолог Натан Фрид (Nathan Fried) из Ратгерского университета в Нью-Джерси и его коллеги из Пенсильванского университета разработали новый метод определения боли у мышей. Об этом сообщает Medicalxpress.

Фрид рассказал, что ранее использовался простой способ для определения боли у грызунов. Ученый трогал лапу мыши, если она ее убирала, значит, животное испытывало боль. Когда мышь переставала убирать лапу, нейробиолог делал вывод, что обезболивающее действует. Но ученый считает, что этот способ недостоверный. Ведь мышь убирала лапу вне зависимости от того, трогали ее мягкой кисточкой или острой иголкой.

Для нового эксперимента ученые задействовали замедленное видео, искусственный интеллект и методы исследования в нейробиологии. Фрид с коллегами создали специальную «шкалу боли мышей», по которой определяли интенсивность боли животных.

Фрид с другими учеными начали свои исследования еще в 2015 году и продолжают их до сих пор. Используя метод, который они начали тестировать на мышах, ученые определяют степень боли у плодовых мушек.

Ученые надеются, что они научатся более точно определять степень боли у мышей, и тогда смогут разработать новые обезболивающие средства для людей.

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