Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон посылает Ирану «противоречивые сигналы», заявил американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

«У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им посылаются противоречивые сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять нас, в том числе от президента Франции Макрона», — написал Трамп. Он добавил, что, что несмотря на добрые намерения французского лидера, «никто не говорит за США, кроме самих США».

В мае прошлого года Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Сделка накладывает ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Другие участники соглашения — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В частности, европейские страны планируют воспользоваться принятым 20 лет назад, но остававшимся невостребованным положением о защите от исполнения санкций США.

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