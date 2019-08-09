Несколько российских фигуристов начнут выступать за Белоруссию

Российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и со следующего сезона начнут выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Белорусского союза конькобежцев.

В составе новой команды Милюков и Сафонова примут участие в летнем Кубке организации. Турнир пройдет в Минске с 9 по 10 августа. В соревнованиях также поучаствует спортивная пара Виктория Яценко и Даниил Паркман, поменявшая спортивное гражданство в 2018 году.

25-летний Милюков в прошлом сезоне-2018/19 выиграл первый этап Кубка России и занял шестое место на чемпионате страны. 16-летняя Сафонова одержала победу на турнире Ice Star в Минске среди юниоров, участвовала в этапах Кубка России и отобралась на чемпионат России среди юниоров, где заняла восьмое место.

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