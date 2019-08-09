Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года. Об этом сообщается на официальном сайте посольства России в США.

«Готовы напомнить, что именно наша страна пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида. (...). США не извлекают уроков из истории и закрывают глаза на преступления грузинских протеже. Именно уверенность в безнаказанности порождает такие трагические события», — говорится в заявлении российского дипломатического представительства. Там добавили, что Вашингтон «не спешит призвать подопечных в Тбилиси признать ответственность за нападение на российских миротворцев и спящих мирных граждан в Южной Осетии», а продолжает в русофобском подходе безосновательно обвинять Россию.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находилось 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

По данным Минобороны, озвученным в феврале 2009 года, в ходе конфликта погибли 64 российских военнослужащих, еще 283 были ранены. Издание «Военное обозрение» сообщило, что потери российского миротворческого батальона составили 10 человек убитыми, два человека пропали без вести. Многие из тех, кто находился в городке миротворцев, получили ранения разной степени тяжести.

С 14 по 16 августа лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

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