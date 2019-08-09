Из России вывели миллиарды долларов

Отток капитала из России в январе-июле составил 28 миллиардов долларов, следует из данных на сайте Центробанка. Это больше аналогичного периода в прошлом году в 1,6 раза.

По предварительным оценкам ЦБ, вывоз капитала в I полугодии 2019 года ожидался в размере 27,3 миллиарда долларов. Следовательно, в июле отток мог составлять 0,7 миллиарда долларов. Такая динамика сложилась в основном под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Прогнозируется, что вывоз капитала из России за весь 2019 год при среднегодовой цене нефти 65 долларов за баррель составит 50 миллиардов долларов.

В первой половине 2018 года, по данным ЦБ, чистый отток капитала из России составил 17,4 миллиарда долларов.

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