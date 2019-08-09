Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Судя по фотографии документа, повестка адресована некому Марию Владимировичу Цветкову. По словам журналистки, представитель госорганов, с которым она беседовала, заявил, что получил приказ «пробивать задержанных по всем базам». Это включало проверку статуса участников митингов 27 июля и 3 августа по всем инстанциям, включая службу судебных приставов и налоговую. Таким образом, по его словам, на митингующих хотят оказать давление и запугать.

Цветкова отнеслась к произошедшему с юмором, заметив, что лучший способ борьбы с абсурдом ситуации — выполнять приказы, сохранив их «изначальный идиотизм». Она заметила, что знает, «за кого» подчиненные в этих кругах «держат своих начальников».

27 июля в Москве прошло несогласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов, выдвигавших свои кандидатуры на выборах в Мосгордуму. Столичный избирком не зарегистрировал их, сославшись на брак в подписях. Количество участников митинга, по разным оценкам, составило от 3,5 до 10 тысяч человек. Тогда власти задержали около 1,4 тысячи участников, при этом силовики действовали жестко. Еще одна аналогичная акция прошла 3 августа.

Следственный комитет России предъявил обвинения в массовых беспорядках нескольким демонстрантам. По сообщениям официальных лиц, также на митинге было задержано больше сотни уклонистов от армии.

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