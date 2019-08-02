На несанкционированных акциях в Москве поймали более сотни уклонистов

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 человек. Виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

В ведомстве добавили, что привлечение к уголовной ответственности не освободит уклонистов от службы в армии.

30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По версии следствия, некая группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу из-за проблем с подписными листами. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи.

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