Сбербанк захотел «Союзмультфильм»

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие (СП), в котором доля банка составит 80 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Как следует из письма первого вице-премьера Антона Силуанова главе правительства Дмитрию Медведеву, Минкультуры и Минэкономразвития поддержали эту инициативу. Подтвердила планы и председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По ее словам, инвестиции со стороны банка «позволят киностудии выйти на международный рынок». Киностудия со своей стороны предоставит несколько лицензий на персонажей на условиях роялти. «Мы уверены, что индустрия имеет потенциал значительного роста и у России есть возможность в течение пяти-семи лет войти в топ-10 мировых анимационных держав», — заявила Слащева.

Сейчас консалтинговая компания Roland Berger занимается разработкой стратегии проекта. «Союзмультфильм» должен будет превратиться из студии в продюсерский центр и производить контент для проектов Сбербанка.

При этом в будущем банк может приватизировать ФГУП, которое планируется превратить в акционерное общество. Отмечается, что в этом случае у государства останется доля в компании.

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