Украинских бомжей отправят в баню ради приезжих

Мэр Львова Андрей Садовый поручил своим подчиненным создать условия для еженедельного купания бездомных, чтобы они не отпугивали своим внешним видом туристов и местных жителей. Об этом сообщает УНИАН.

«На улицах города есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить (…) Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю — посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», — сказал Садовый на заседании исполнительного комитета.

Он добавил, что за помощью с этим вопросом можно обратиться к частному сектору или отелям, которые имеют SPA.

Ранее, в июне, президент Украины Владимир Зеленский назвал местных жительниц туристическим брендом страны. Эти слова позже раскритиковали сами украинки — в соцсетях они запустили флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд») и потребовали извинений от главы государства.

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