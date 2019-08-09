Союзники США напали на сирийский нефтяной танкер

Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующейся поддержкой США, выпустили видео атаки на судно, предположительно, перевозившее нефть в интересах властей Сирии. Ролик опубликовали Al-Masdar News.

Нападение произошло к востоку от реки Евфрат. На ролике видно, как мужчины ведут огонь по кораблю, идущему по реке в отдалении. Судно дымится, его продолжают обстреливать.

Курдские формирования контролируют ряд территорий на севере Сирии и пользуются поддержкой США. Власти соседней Турции считают их террористическими организациями и поддерживают джихадистские формирования, воюющие против курдов.

США поддерживают и другие оппозиционные вооруженные формирования, воюющие против правительства Сирии, а также ввели санкции против режима Башара Асада — в частности, ограничили сирийскую торговлю нефтью.

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