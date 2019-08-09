Мэра российского курорта уличили в раздаче земли

Против главы города Туапсе Владимира Зверева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Зверева задержали. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в мае 2019 года глава города вынес постановление о передаче предпринимателю в аренду на 49 лет участка земли в Туапсе. Сумма платежей была занижена. Ущерб бюджету оценивается в 23 миллиона рублей.

7 августа в соцсетях появилось видео с допросом мужчины, который называет свое полное имя — Владимир Константинович Зверев — и дату рождения, сообщает «КП».

Видео: kp.ru

Однако администрация Туапсе опровергла информацию о задержании, заявив, что Зверев выехал в командировку в Кропоткин. Между тем издание опубликовало протокол задержания градоначальника от 8 августа.

Зверев избран главой Туапсе в феврале 2018 года депутатами городского совета, после того как его предшественника Александра Чехова обвинили в получении взятки в семь миллионов рублей.

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