Опасная деталь на фото школьницы чуть не стоила ей жизни и напугала зрителей

Школьница Брук Миллс (Brooke Mills) из американского города Оберн оказалась рядом с опасной змеей во время позирования для фото. Ее историю опубликовало издание MyStateline.

Как сообщила мать семиклассницы, она хотела сделать памятные снимки дочери. Сделав две фотографии, она попросила ее улыбнуться, и в этот момент увидела змею на дереве рядом с девочкой.

По словам женщины, она потребовала, чтобы ее дочь подошла к ней. Та ничего не поняла и от неожиданности не успела сориентироваться. Матери пришлось повторить просьбу: «"Брук, отойди от дерева сейчас же". Я сказала это спокойно, но я уверена, что мое лицо сказало все за меня», — поделилась женщина.

В результате змея не успела напасть на Миллс. Однако пользователей Twitter эта история повергла в ужас. «О господи», — комментировали они историю девочки. «У меня бы случился сердечный приступ», — заявила комментаторша по имени Кристан Стивенс (Christan Stevens). «Теперь я боюсь смотреть на деревья», — призналась комментаторша по имени Саманта.

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