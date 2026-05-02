13:29, 2 мая 2026Спорт

Бывший капитан сборной России пробежал 208 километров за 24 часа в день 51-летия

Алексей Гусев

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в день 51-летия принял участия в суточном забеге. Об этом сообщает Sport24.

Экс-футболист выступил в сверхмарафоне «Сутки бегом», который прошел на стадионе «Первомайский» в Москве. Смертин за 24 часа преодолел 208 километров и занял 25-е место среди 61 участника.

Победителем ультрамарафона стал Александр Моедо. Он преодолел дистанцию 285,2 километра и установил новый рекорд России.

В течение футбольной карьеры Смертин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо», а также английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России Смертин провел 55 матчей.

