Раскрыты детали приезда словацкого премьера в Москву на День Победы

Полет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 Мая на День Победы займет от четырех до восьми часов. Об этом рассказали в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС.

«В зависимости от маршрута время в полете может варьироваться в диапазоне от четырех до восьми часов», — заявил источник, отметив, что если самолет Фицо пролетит над нейтральными водами Балтийского моря, то маршрут займет меньше времени, а если над Средиземным морем, то дольше.

Собеседник агентства также напомнил, что Чехия дала добро на пролет Фицо через свое воздушное пространство на пути в Москву, а Латвия, Литва, Польша и Эстония — нет.

Ранее Фицо сказал, что во время поездки в Москву на празднование Дня Победы от имени словаков поблагодарит советских воинов, обеспечивших стране 81 год мира.