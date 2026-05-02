13:12, 2 мая 2026Мир

Раскрыты детали приезда словацкого премьера в Москву на День Победы

Полет премьера Словакии Фицо в Москву 9 Мая займет от четырех до восьми часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Полет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 Мая на День Победы займет от четырех до восьми часов. Об этом рассказали в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС.

«В зависимости от маршрута время в полете может варьироваться в диапазоне от четырех до восьми часов», — заявил источник, отметив, что если самолет Фицо пролетит над нейтральными водами Балтийского моря, то маршрут займет меньше времени, а если над Средиземным морем, то дольше.

Собеседник агентства также напомнил, что Чехия дала добро на пролет Фицо через свое воздушное пространство на пути в Москву, а Латвия, Литва, Польша и Эстония — нет.

Ранее Фицо сказал, что во время поездки в Москву на празднование Дня Победы от имени словаков поблагодарит советских воинов, обеспечивших стране 81 год мира.

    Последние новости

    Германия начала готовиться к войне

    США накажут Германию выводом своих войск

    Главнокомандующий ВСУ приехал на передовую

    Европейских участников НАТО назвали одержимыми идеей войны

    В России оценили шансы Турции заменить США в роли посредника в переговорах по Украине

    В российском регионе подожгли лес сигнальной ракетой

    Стало известно решение Зеленского по переговорам с Россией

    В российском регионе потратят 10 миллионов рублей на 10-минутный салют

    Блогерша раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде

    Россиянам рассказали о последствиях весеннего похолодания для организма

    Все новости
