Чехия разрешила Фицо использовать ее воздушное пространство для перелета в Россию

Чехия разрешила использовать свое воздушное пространства для пролета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Чешской Республики Адам Черге, его слова приводит ТАСС.

По его словам, от Словакии поступила стандартная просьба о предоставлении разрешения на перелет. «Оно было без промедления выдано», — заключил Черге.

Ранее Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 мая в Москве. Словацкий премьер подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.