Пользу красного вина опровергли

Бокал красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, для поддержания здоровья сердца нужно вести активный образ жизни и придерживаться здорового рациона. «Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает», — сказал Попов.

Эксперт добавил, что эффект вина научно не подтвержден, а исследования, проводившиеся на пациентах, не продемонстрировали особого влияния напитка на сердце. Из этого следует, что употреблять вино в качестве профилактики —бессмысленно, считает Попов.

Летом прошлого года международная группа ученых из Франции и Великобритании выяснила, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя или употребляет более 140 граммов чистого спирта в неделю, увеличивается риск деменции. По мнению исследователей, алкоголь способен защитить мозг, однако следует учитывать все связанные с этим риски, в том числе заболевания печени и рак.

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