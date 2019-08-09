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Украина договорилась с США о запуске ядерного проекта

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Киев и Вашингтон запустили совместный проект в сфере ядерных исследований. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Совместный проект будет работать в образовательной и исследовательской сферах, затрагивая вопросы ядерной науки и инженерии. О его запуске было объявлено на организованной украинским посольством в США конференции, которую провел посол Валерий Чалый.

По словам посла, Украина имеет большой потенциал в сфере мирного атома. Кроме того, в стране работают «мощные специалисты в ядерной сфере», которые готовы применить свои умения в рамках анонсированного проекта. В качестве подтверждения своих слов Чалый представил выставку «50 изобретений, которые Украина подарила миру», ее можно увидеть в Университете Джорджа Вашингтона.

Выставка представляет многочисленные изобретения советской эпохи, такие как пассажирский самолет Ан-225, космический корабль «Буран». Кроме того, на выставке утверждается, что украинцами были создатель электрического трамвая — русский ученый Федор Пироцкий и изобретатель вертолетов — русский эмигрант Игорь Сикорский.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором №4.

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