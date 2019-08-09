Канадский банк простил клиентам долги по кредиткам

Канадский Chase Bank — «дочка» крупнейшего в США JPMorgan Chase — списал все долги по кредитным картам некоторым типам клиентов. Как сообщает CBS, это коснулось жителей Канады. В частности, это относится к владельцам карт Аmazon.ca Rewards Visa и Marriott Rewards Premier Visa.

Число клиентов, которым простили долги, и общая сумма задолженности не раскрывается. Такое решение Chase Bank принял после ухода с канадского рынка, обслуживание карт также прекращается. «В конечном итоге, мы подумали, что это будет самым лучшим разрешением ситуации, особенно для наших клиентов», — объяснила представитель банка Мария Мартинес. Платить налоги со списанных сумм долга клиентам не понадобится, указывает издание.

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В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан. Причинами прощения средств, в частности, называют рост лояльности банков к клиентам и то, что расходы на разбирательство превышают сумму, которую кредитное учреждение может вернуть. Тем не менее, большинство кредитных учреждений к «тотальному прощению» перейти пока не готовы.

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