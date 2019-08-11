Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве

В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

По его словам, богослужения прошли на шести площадках столицы. «Это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей», — уточнил Сучков.

Он также отметил, что мероприятия прошли организованно, «без каких-либо проблем». При этом введенные на время богослужений ограничения для движения транспорта на столичных дорогах уже сняты, добавил глава департамента.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой окончание хаджа. Празднование традиционно начинается с проповедей и намаза, затем совершается принесение в жертву животных.

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