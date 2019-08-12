Обломки самолета ранили людей и повредили десятки машин

Металлические обломки упали на землю с борта самолета Boeing-787 норвежской авиакомпании, вылетавшего из Рима. Об этом сообщает Daily Mail.

Воздушное судно взлетало из римского аэропорта Леонардо да Винчи в Фьюмичино. Обломки металла размером от 10 до 20 сантиметров попали на здания, автомобили и в людей. Они нанесли легкие травмы нескольким местным жителям, повредили 25 автомобилей и 12 построек в основном в районе Isola Sacra.

Мэр города Фьюмичино Эстерино Монтино подтвердил инцидент на своей странице в Facebook и сообщил, что у самолета, поднимающегося в воздух, взорвался один из двигателей, и лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. При этом фрагменты двигателя повредили припаркованные машины и садовые постройки. Мэр сообщил, что местная и государственная полиция, пожарные, карабинеры и представители органов гражданской обороны выехали на место, чтобы устранить последствия произошедшего.

Монтино призвал итальянские власти пересмотреть направление глиссад в районе Фьюмчино таким образом, чтобы траектории движения самолетов при взлете и посадке в аэропорту Леонардо да Винчи не проходили над жилыми кварталами.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Валенсии в связи с задымлением пассажирского салона. Инцидент произошел с лайнером A321, который вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. На кадрах, опубликованных очевидцем в Twitter, пассажиры выпрыгивают из задымленного салона, спускаются по надувному трапу и разбегаются.

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