В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией

Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером. Такое мнение выразил бывший посол Израиля в России Цви Маген в интервью газете «Взгляд».

Маген считает, что хотя коммерчески это выгодный для России контракт, рассчитывать на полноценное союзничество не стоит. «Турция для России партнер весьма сомнительный, потому что сегодня турецкие интересы тут, а завтра они там. Как говорится, Турция танцует на всех свадьбах и сидит на всех стульях. Она активный участник НАТО и оттуда никуда не денется», — сказал дипломат.

По его мнению, замена американских F-35 российскими многоцелевыми истребителями не окажет серьезного влияния на ситуацию в регионе — у машин сходные характеристики и возможности, а Турция не находится в состоянии войны с кем-либо. Однако Москве все же стоит развивать отношения с Анкарой, так как она — ключевой игрок в вопросе безопасности южных границ России.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

11 августа стало известно, что турецкие власти рассматривают возможность приобрести российские истребители Су-35 после того, как США отказались продавать им F-35.

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано.

28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и комплексы С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!