Мужчина вырастил чужую дочь из-за путаницы в больнице

Житель американского города Делавер, штат Огайо, обнаружил, что не является биологическим отцом своей 24-летней дочери. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ребекка, дочь Джозефа (Joseph) и Дженнифер Картеллон (Jennifer Cartellone), интересуется семейной историей. На прошлое Рождество она подарила родителям набор Ancestry.com, который помогает искать родственников при помощи теста ДНК. Они отправили образцы для анализа и через два месяца узнали результат. Из него следовало, что отцом девушки был не Джозеф, а другой мужчина.

Ребекка была зачата в 1994 году путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Предполагалось, что для процедуры используют генетический материал Джозефа, однако результаты теста ДНК показали, что этого не произошло. Кто именно был донором, пока неизвестно, однако Джозефу и Дженнифер удалось сузить круг подозреваемых до пяти человек. Один из них — врач, работавший в больнице, где делали ЭКО.

Семья обвиняет больницу и репродуктивный центр в халатности и нарушении договора и намерена добиваться компенсации ущерба. «Никогда бы не подумал, что подаренный на Рождество набор для теста ДНК разоблачит такое злоупотребление нашим доверием, — говорит Джозеф. — А для Ребекки это еще тяжелее. Она испытывает серьезный эмоциональный стресс и замешательство по поводу собственной личности».

В апреле сообщалось, что нидерландский врач Ян Карбаат (Jan Karbaat) был отцом по меньшей мере 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Он использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли.

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