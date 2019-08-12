Родителям двойняшек подарили наборы «Я родился в Подмосковье!»

Жительнице Армении, родившей в Химкинском роддоме третьих двойняшек подряд, вручили два подарочных набора «Я родился в Подмосковье!», сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 12 августа.

«От имени Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева поздравляю вас с рождением третьей двойни. Желаю, чтобы ваши малыши росли здоровыми и счастливыми», — сказала министр.

Она также выразила надежду на то, что подаренные вещи пригодятся семье, которая специально приехала рожать в подмосковный роддом. Всего у пары семеро детей.

В июле губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать семью Михайловых, в которой родились четверо детей.

В конце марта губернатор распорядился о новой мере соцподдержки — подарочных наборах «Я родился в Подмосковье», куда войдут игрушки, одежда, средства гигиены. Наборы начнут выдавать в областных роддомах в сентябре. Кроме того, в настоящий момент рассматривается возможность включить в этот комплект материнский капитал.