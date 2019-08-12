Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером среди российских регионов по числу жителей, которых можно отнести к представителям среднего класса. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного РИА Новости на основе данных Росстата.

Авторы проанализировали доходы россиян в разных субъектах. К среднему классу они относили семьи, способные позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующих количеству членов. При этом допускается приобретение в кредит, однако после всех выплат в распоряжении семьи должно остаться не менее двух региональных прожиточных минимумов в расчете на каждого человека.

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В ЯНАО доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, составила 45 процентов. Второе и третье места заняли Магаданская область (34,5 процента) и Чукотский автономный округ (33,8 процента). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (32 процента) и Ненецкий автономный округ (29 процентов).

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое места с результатами 26,8 и 25,7 процента соответственно.

Последние пять мест пришлись на пять республик Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия (4,4 процента), Кабардино-Балкария (4,1 процента), Дагестан (2,9 процента), Чечня (2,5 процента) и Ингушетия (1,9 процента). В среднем по России доля среднего класса равняется 14,2 процента.

Авторы отмечают, что средний класс обычно является двигателем экономики, а высокая доля его представителей среди населения свидетельствует о гармоничном развитии той или иной страны.

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