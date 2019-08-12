Прозрачные водонепроницаемые пляжные шорты возмутили пользователей

Пользователи Twitter раскритиковали прозрачные водонепроницаемые шорты компании Maverick Swimwear. Об этом сообщает Mirror.

Шорты сделаны из полиэстра и украшены неоновыми линиями, светящимися в темноте. Они рассчитаны как на ношение как с плавками, так и на голое тело. Стоимость шорт, выпущенных ограниченным тиражом, составляет 22,42 фунта (около 1,8 тысяч рублей).

Однако пользователи сети раскритиковали шорты. «Зачем… Просто зачем?», — написал один из пользователей. «Я просто буду использовать вместо них прозрачную сумку. Тот же эффект только за пять пенсов!», — высказался другой. «Боже, какая гадость!», — прокомментировал шорты третий.

В июле 2019 года пользователей Twitter удивило продающееся на сайте Asos полупрозрачное платье с корсетом из латекса стоимостью 350 фунтов (около 27 тысяч рублей). Изделие именной марки дизайнерки Элиссы Поппи (Elissa Poppy) напомнило интернет-пользователям красную сумку-сетку для хранения репчатого лука.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!