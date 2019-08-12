Погибших при взрыве на полигоне под Северодвинском наградили орденами Мужества

Пятерых погибших сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (входит в госкорпорацию «Росатом»), погибших в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области, и еще троих сотрудников центра удостоили орденами Мужества. Об этом сообщается на сайте администрации Сарова Нижегородской области.

Выступавшие на траурной церемонии по погибшим сошлись во мнении, что семьям погибших необходимо оказать поддержку по линии госкорпорации «Росатом» и органам государственной власти. Глава администрации Сарова Алексей Голубев пообещал сделать все возможное, чтобы помочь родственникам погибших.

Голубев также уточнил ,что погибших похоронили на городской аллее почетных захоронений. По его словам, администрация Сарова будет делать все возможное, чтобы памятник испытателям был установлен к августу 2020 года. Голубев также указал на необходимость появления в Сарове улицы Испытателей в память о погибших.

Похороны погибших под Северодвинском ядерщиков состоялись в Сарове 12 августа. Кроме того, в городе объявлен траур, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Ранее стало известно, что погибших под Северодвинской ядерщиков представят к госнаградам. Заявивший об этом директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков также назвал имена погибших: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Их семьям будет оказана финансовая помощь.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников.

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