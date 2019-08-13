Кремль ответил Трампу по поводу российских вооружений

Российские разработки в сфере новых вооружений опережают уровень других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам и являются достаточно уникальными. Об этом говорил президент России», — сказал Песков журналистам.

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Ранее 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил значительный объем информации после взрыва на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области. По его словам, Штаты располагают похожими, но более продвинутыми технологиями.

Накануне, 12 августа, сообщалось, что представители разведки США связали взрыв под Северодвинском, при котором произошло кратковременное превышение радиационного фона, c испытаниями крылатой ракеты «Буревестник» (кодовое обозначение НАТО — SSC-X-9 Skyfall).

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников. Позже их, а также еще троих сотрудников Российского федерального ядерного центра наградили орденами Мужества.

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