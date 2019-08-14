Умер худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев скончался на 69 году жизни. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Нина Урванцева, передает ТАСС.

Игнатьев умер 16 июля, однако известно об этом стало только сейчас, подчеркнула Урванцева. «У артистов был тяжелый сезон, и мы, по воле родных и близких, не стали оповещать коллектив», — рассказали изданию «КП» в театре.

Причина смерти режиссера не называется. Однако отмечается, что в последнее время он тяжело болел.

Игорь Игнатьев поставил более 60 спектаклей в кукольных театрах России. Был лауреатом Государственной премии России, а также премий «Золотая маска» и «Золотой софит». В Санкт-Петербургском государственном кукольном Театре сказки работал с 1987 года.