Мать погибшего в Сирии комбата добилась компенсации через суд

В Новосибирске суд подтвердил право матери погибшего в Сирии капитана Евгения Константинова на надбавку к пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Любовь Константинова, чей сын погиб в мае 2017 года, спасая от террористов сослуживца, обратилась в новосибирский военкомат с просьбой о перерасчете пенсии с учетом надбавки по потере кормильца. В отделе соцобеспечения военкомата отказались назначить денежную компенсацию, указав на то, что на доплату к пенсии могут претендовать только сами ветераны боевых действий, но не их близкие. После этого женщина решила обратиться в суд.

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Центральный райсуд признал обоснованными исковые требования Константиновой и обязал военкомат сделать перерасчет пенсии. Однако юристы военкомата посчитали решение незаконным и обратились с апелляцией в областной суд. Коллегия Новосибирского облсуда оставила в силе решение суда первой инстанции. Чем судьи мотивировали свою позицию, неясно, поскольку на заседании была оглашена лишь резолютивная часть постановления.

Евгений Константинов перед отправкой в Сирию служил в воинской части 45863 в должности командира мотострелкового батальона. По словам матери, он скрыл свою командировку на Ближний Восток от близких. 3 мая 2017 года Константинов погиб, спасая от террористов командира разведывательного батальона майора Александра Складана, который также погиб в том бою. В декабре 2017 года Константинов был посмертно награжден орденом Мужества.

В конце июля Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных Татьяне Елиной, чей муж старший лейтенант Сергей Елин погиб в Сирии во время военной операции 23 мая 2018 года. По словам женщины, после выигранного ей суда первой инстанции представители Минобороны говорили, что не будут оспаривать решение и «обязательно его исполнят», но в итоге подали апелляционную жалобу.

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