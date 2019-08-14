Российский футболист порассуждал о практичности Rolls-Royce

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что продал свой Rolls-Royce. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Была мечта, воплотили, хотя взяли не новый Rolls-Royce. Покатались и поняли: хватит. Идем дальше», — рассказал Миранчук.

Также он отметил, что автомобиль этой марки не является машиной «на каждый день». По мнению Миранчука, для ежедневного использования стоит найти машину практичнее.

В октябре 2018 года сообщалось, что некоторые игроки «Локомотива» имеют в общей сложности долг на сумму более 130 тысяч рублей перед государством. В список вошел и Миранчук.

23-летний полузащитник на протяжении всей карьеры играет за железнодорожников. В составе команды он провел 196 матчей и забил 29 мячей. Миранчук — чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны.

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