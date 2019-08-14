Глава ЦИК Белоруссии отчиталась о приглашении на несуществующие выборы

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии рассказали о приглашении поучаствовать в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Молдавии. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Центральной комиссией получено приглашение принять участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Молдавии. Последние выборы там прошли 24 февраля. В октябре следующие, потому что за этот период парламент не смог избрать спикера», — заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

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Парламентские выборы в Молдавии уже прошли в феврале. В начале июня вопрос о проведении досрочных парламентских выборов действительно поднимался, так как ни одна из партий не смогла получить большинство, а переговоры о создании коалиции затянулись. Однако 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM пришли к соглашению. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство — одна из лидеров ACUM Майя Санду.

Конституционный суд страны счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока, что спровоцировало политический кризис. Россия, а также США и Евросоюз признали формирование коалиции законным и уже объявили о своей готовности сотрудничать с новыми властями.

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