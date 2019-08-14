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«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

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Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес заявил, что телеканал «Матч ТВ» лжет, говоря, что португальская сторона в последний момент изменила условия предоставления прав на трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Слова Мораеса приводит «Чемпионат.com».

Как сообщил представитель клуба, «Порту» хотел получить за предоставление сигнала 50 тысяч евро, в то время как «Матч ТВ» изначально предлагал 15 тысяч. Соглашение между сторонами было достигнуто в понедельник, 12 августа. «При этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие — дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры», — сказал Мораес.

В день матча, который состоялся 13 августа, «Матч ТВ», по словам спикера, делал вид, что не может перевести деньги. В итоге за полтора часа до начала встречи «Порту» обрезал сигнал. «Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал», — отметил Мораес.

«Матч ТВ» объявил об отмене трансляции матча «Порту» — «Краснодар» за две минуты до стартового свистка. В последующем заявлении телеканал сообщил, что согласовал условия трансляции и подписал с португальской стороной договор, однако за полтора часа клуб «поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча».

В итоге матч был показан только в официальном приложении «Порту». Встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2, российский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Португальцы же сыграют в Лиге Европы.

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