Подозреваемый в расправе над голой российской блогершей сообщил о серии убийств

Максим Гареев, подозреваемый в расправе над девушкой-блогером, возможно, причастен к смерти еще нескольких человек. Об этом в среду, 14 августа, знакомая предполагаемого убийцы Гюльжан Сулейманова рассказала в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.

В интервью девушка отметила, что Гареев добровольно рассказывал ей о жертвах, младшей из которых было всего 16 лет. Изначально Сулейманова не восприняла эти слова всерьез и вспомнила о них лишь после задержания подозреваемого. В настоящее время оперативники проверяют информацию о серии убийств.

27 июля стало известно, что в квартире на западе Москвы обнаружили убитую девушку с перерезанным горлом. Голое тело погибшей было спрятано в чемодан. Позже правоохранительные органы установили, что погибшая — 27-летняя Екатерина Карагланова, тело ее нашли в квартире, которую она снимала. Карагланова была студенткой медицинского вуза и вела Instagram-блог, у которого было более 80 тысяч подписчиков.

Подозреваемого в убийстве Максима Гареева задержали 30 июля. На допросе он заявил, что мотивом преступления стала ревность.

«Она [Карагланова] оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в шею и грудь. Я раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», — сказал подозреваемый.

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