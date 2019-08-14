Половина россиян приготовилась голосовать за «Единую Россию» на выборах в Думу

Почти половина россиян готова проголосовать за «Единую Россию» на думских выборах 2021 года. Такой вывод следует из данных последнего исследования «Левада-центра».

Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на доверие избирателей может рассчитывать «Единая Россия», которая бы получила почти половину голосов — 44 процента опрошенных, за ней идут КПРФ (17 процентов) и ЛДПР (16 процентов). По мнению политологов, опрос демонстрирует устойчивые позиции «Единой России», в то же время партии власти не стоит расслабляться.

По словам главы коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Минченко, из данных опроса можно сделать несколько выводов. «Первый: устойчивые позиции "Единой России". Несмотря на ряд непопулярных решений правительства и антиистеблишментный тренд, партия власти сохраняет первое место с большим отрывом. Если бы выборы прошли сейчас, то ЕР сохранила бы большинство в Госдуме, возможно, даже конституционное. Второй: опрос показывает борьбу за второе место ветеранов парламентской оппозиции — КПРФ и ЛДПР. Третий: кризис лидерства в «Справедливой России». В качестве четвертого вывода можно говорить об очевидном запросе у респондентов на новые политические проекты, особенно на "новых левых", — уверен Минченко.

Опрос «Левада-центра» также показал, что при проведении думских выборов в таком режиме за СР проголосовали бы 4 процента тех, кто пришел бы на избирательные участки. Такой же результат, согласно исследованию, имела бы Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Также исследование «Левада-центра» свидетельствует о практически полном отсутствии интереса к деятельности партии «Яблоко» — за нее проголосовали бы всего 2 процента пришедших на избирательные участки. Еще меньший результат у «Российской экологической партии «Зеленые», «ПАРНАСа» и «Родины» — они смогли бы рассчитывать только на 1 процент голосов.

«Если исходить из данных "Левады", то получается, что партия власти получила бы такое же количество мест в Госдуме, сколько имеет и сейчас. Однако надо помнить, что до выборов времени еще много, с одной стороны. С другой — граждане все чаще слегка обманывают себя, говоря социологам правду. Исходя из всего сказанного, я бы советовал «Единой России» не расслабляться и продолжать напряженно искать пути новых коммуникаций с обществом и согражданами», — отметил политолог Леонид Давыдов.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев подчеркнул, что «Левада-центр» принято относить к оппозиционным социологическим службам, его опросы называют манипулятивными, они имеют задачу уменьшить рейтинги власти и партии «Единая Россия». «Но даже они признают, что, если выборы в Госдуму состоятся в ближайшее воскресенье, 44 процента готовы проголосовать за «Единую Россию». Это проценты от ответивших. Но если посмотреть по структуре явки, то партия набрала бы 50 процентов», — сказал Матвейчев.

Он также отметил, что «до выборов еще два года, до них еще очень далеко». «До выборов еще далеко, кампания еще не начиналась, но, грубо говоря, 50 процентов по партийным спискам у «Единой России» уже есть. А нужно помнить еще и о побеждающих в ходе выборной гонки одномандатниках, из которых 80-90 процентов — это единороссы, потому что другие партии никогда не отличались работой «на земле», в округах, с избирателями», — резюмировал политолог.

Отметим, опрос проводился 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов