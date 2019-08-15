Девушка показала изумительную технику упаковки вещей и покорила интернет

Пользовательница Twitter опубликовала фотографию своей техники упаковки одежды и обуви, чем вызвала восторг и изумление других юзеров соцсети, сообщает Daily Mail. Твит к настоящему моменту собрал более 12 тысяч ретвитов и почти 60 тысяч лайков.

19-летняя Элизабет Чайлдс (Elizabeth Childs) собирала вещи, чтобы вернуться обратно на учебу в университет в штате Северная Каролина. Девушку похвалили за то, как эффективно и удобно она убрала девять пар обуви и около 50 предметов гардероба в одну небольшую сумку.

Жительница города Такома американского штата Вашингтон отметила, что на весь процесс уходит не более 15-30 минут. «Внизу сумки есть специальное отделение, куда я убираю мою обувь, потом я собираю в рулоны одежду, а не складываю. Как выяснилось, так обычно делают военные», — добавила Чайлдс.

Отделение для обуви она также показала в отдельном ролике. Один из пользователей предложил ей записать собственное полноценное видео на YouTube о том, как собрать вещи в сумку так же эффективно. Другой юзер попросил написать, что же за сумку использует студентка, и в итоге получил ответ.

Ранее в мае матери в тематической группе в соцсети Facebook делились фотографиями своих креативных кладовых на кухне. Однако одна из участниц обсуждения столкнулась с волной критики.

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