Кровожадный крокодил стянул мальчика с лодки и проглотил его

На филиппинском острове Балабак гребнистый крокодил напал на мальчика и проглотил его. Об этом сообщает Yahoo! News.

10-летний ребенок плавал на лодке вместе со своими братьями и сестрами, когда на него напал хищник. Он стащил мальчика с лодки и утащил под воду. Отец пропавшего отправился на его поиски, однако не смог обнаружить тело ребенка. Благодаря местному рыбаку останки обнаружили в одном из мангровых болот.

«С 2015 года у нас не было ни одного года без жертв нападений крокодилов», — рассказал Йович Пабелло (Jovic Pabello), представитель правительственного совета, который работает над сохранением окружающей среды группы островов Палаван, в которую входит Балабак. Он также считает, что частые столкновения людей с хищниками происходят из-за того, что среда обитания животных была разрушена, и им приходится искать пищу любыми способами.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида воспринимают человека как добычу и нападают как в воде, так и на суше.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на ребенка. Дед мальчика, работавший в поле неподалеку, позвал других крестьян. Они стали бить пресмыкающееся палками и заставили хищника разжать челюсти и отпустить мальчика.

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