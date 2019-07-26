Крестьяне с палками отбили ребенка у крокодила

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на ребенка. Об этом сообщает издание The Times of India.

Хищник набросился на 12-летнего Мохаммеда Акрама (Mohammed Akram), когда тот пришел к оросительному каналу, чтобы набрать воды. Крокодил схватил его за ногу и потащил в канал.

Дед Акрама, работавший в поле неподалеку, позвал других крестьян. Они стали бить пресмыкающееся палками и заставили его разжать челюсти.

«Акраму повезло, что на соседних полях работали несколько местных, которые поспешили на помощь, — говорит отец мальчика. — Сейчас его лечат в поликлинике. Ему больно, но врачи говорят, что угрозы жизни нет».

24 июля сообщалось, что в иранской провинции Систан и Белуджистан болотный крокодил напал на 10-летнюю девочку, которая стирала белье в реке. Из-за полученных ран она лишилась руки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



