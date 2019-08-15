Легковушка протаранила людей на остановке в Москве

Автомобиль Skoda наехал на остановку общественного транспорта в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

Авария произошла на Старой площади. В результате ДТП пострадали три человека. Сейчас их осматривают медики скорой помощи. В пресс-службе ГИБДД в свою очередь отметили, что на месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

5 августа в ГИБДД сообщили, что российские водители позволяют себе увеличить скорость «на хорошей дороге при хорошей погоде». Каждый десятый оправдывает это спешкой.

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