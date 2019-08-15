Экспорт грузинского вина в Россию обвалился

В июле экспорт грузинского вина в Россию оказался на 27 процентов ниже, чем в те же сроки год назад. По сравнению с июнем падение составило 18 процентов. Данные со ссылкой на отчет Национального агентства вина приводит грузинский Первый канал.

По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок. В агентстве объясняют ситуацию политическими причинами. Его председатель Леван Мехузла не исключил, что сокращение экспорта повлияет и на закупки производителями винограда в Грузии.

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Обострение отношений России и Грузии началось на фоне массовых антироссийских протестов в Тбилиси. Формальным поводом для них стали действия депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который приехал в Тбилиси на пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия и занял кресло председателя грузинского парламента.

Российские власти закрыли пассажирское авиасообщение с Грузией и запретили продажу туда турпутевок из соображений безопасности. На этом фоне грузинский телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. Госдума приняла постановление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, но Путин отказался поддержать введение санкций.

В первом полугодии Россия ввезла из Грузии 25 миллионов бутылок вина, что на 6 процентов больше, чем за тот же период 2018 года. Россияне являются главными потребителями грузинского вина, причем с большим отрывом. На втором месте находится Украина, куда экспортировано только 3,7 миллиона бутылок, а на третьем с 3,5 миллиона бутылок — Китай.

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