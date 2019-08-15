Неадекватный покупатель дома отчитал продавца и пригрозил ему прокурором

Пользователи Reddit высмеяли покупателя, который отказался от покупки дома и пригрозил продавцу прокуратурой после того, как был разбужен его сообщением. Тред набрал 30 тысяч лайков за несколько часов.

Автор поста под ником EdwardTennant выложил скриншот переписки. На первый уточняющий вопрос, продается ли дом, хозяин ответил утвердительно. «Оставьте меня в покое — мы спим», — вскоре ответил потенциальный покупатель. Позднее он потребовал, чтобы с ним не выходили на контакт. «Вы мне сами написали», — пояснил продавец. «Я знаю, меня больше это не интересует. Пожалуйста, прекратите писать мне. Я свяжусь с генпрокуратурой, если вы не перестанете. Спасибо», — отрезал покупатель.

Ряд пользователей пофантазировали, как бы выглядел диалог между странным участником беседы и властями. «Связывается с генпрокурором. Генпрокурор: "Я рад помочь!" — "Пожалуйста, оставь меня в покое, мы спим"», — иронизировал один из комментаторов. «Я слышал, что прокурор известен тем, что экономит время людей», — шутил другой. Многие юзеры иронически замечали, что хотели бы узнать, чем закончилась эта остросюжетная история.

Некоторые пользователи также делились похожими случаями из жизни. «Я когда-то продавал машину. Получил сообщение: "Машина еще продается?", отвечаю спустя две минуты, что да. Человек (через 3 минуты): "Кто это?"» — рассказал один из них. Ряд комментаторов заявили, что перестали отвечать на подобные вопросы на сайтах с объявлениями, а часть из них вовсе перестали пользоваться подобными сервисами из-за странных сообщений от покупателей.

Ранее пользователи сети подвергли критике девушку, которая назвала поведение двух мужчин в общем туалете недопустимым. По ее словам, один из них стал справлять нужду рядом с ней, а другой — подождал, пока она выйдет.

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