Подсчитано число россиян на обочине жизни

Почти 20 процентов российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, выдержки из исследования которых приводит «Коммерсантъ».

По подсчетам авторов, в социальной эксклюзии, то есть в отрыве от остальной части общества, в скором будущем могут оказаться 19,8 процента российских домохозяйств и 13,1 процента граждан. Главная причина этого — бедность.

Материалы по теме У них все дома Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно

Экономисты опирались на индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. 88 процентов домохозяйств, оказавшихся в группе риска, подпадают под все три условия, 11,9 процента — под два из трех.

Самой многочисленной группой, рискующей оказаться в изоляции, стали безработные — среди них доля потенциальных отверженных достигла 36,2 процента. Далее следуют люди старше 72 лет (22,6 процента), незанятые люди трудоспособного возраста (17,5 процента), граждане в возрасте от 15 до 72 лет (12 процентов) и занятые люди трудоспособного возраста (6,7 процента).

Регионом с наименьшим количество жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!