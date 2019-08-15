Дочь британской миллионерши нашли мертвой в бассейне

Дочь основательницы сервиса ответов на чужие звонки, британской предпринимательницы Рэйчел Клечер, 18-летняя Джози погибла на испанском острове Майорка, пишет Daily Mail.

Девушка проживала на своей вилле в городе Аларо вместе с семьей и друзьями. Около семи часов утра сосед услышал крики и поднял тревогу. Полиция приехала на место происшествия вместе с медиками. Они вытащили тело Джози из бассейна и попытались ее реанимировать, но безуспешно.

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Следователи расследуют причину смерти Джози, но источники сообщили, что это произошло после ночной прогулки с друзьями. Девушка вернулась домой незадолго до того, как ее нашли в бассейне.

Власти Великобритании заявили, что находятся в контакте с испанскими коллегами.

Мать Джози — Рэйчел Клечер, которая в 2000 году стала соучредителем Moneypenny вместе со своим братом Эдом Ривзом. В прошлом году компания была оценена в 100 миллионов фунтов стерлингов (120,7 миллиона долларов). Фирма входила в список 100 лучших компаний по версии The Sunday Times пять раз, в том числе и в пятерку лучших (2015 и 2017 годы).

Главный продукт компании — сервис, позволяющий занятым людям перекладывать свои телефонные переговоры на персональных ассистентов. Последние принимают звонки, когда это не может сделать заказчик, и разговаривают с его собеседниками по заранее составленной инструкции.

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